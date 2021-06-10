Новокузнецкая организация с нарушениями хранила древесные опилки

Соответствующие недочеты были выявлены в ходе проверки. Так, несмотря на то, что сотрудники организации должны были помещать все опилки, сыплющиеся с деревьев, в специально оборудованное место, но их оставляли на открытой почве. Как в дальнейшем пояснил руководитель организации, так ее складировали в целях дальнейшей реализации.

В итоге в отношении юрлица был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса также уточнили, что санкции указанной статьи в качестве максимального наказания предполагают наложение штрафа, размер которого может составить 250 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

В полиции также уточнили, что к текущему моменту дело уже было направлено в суд.