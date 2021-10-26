Новокузнецкая косметолог попала под суд за оказание услуг без лицензии

0
Фото:  

Правоохранители составили протоколы на мастера косметологии из Новокузнецка, которая незаконно делала людям "уколы красоты".

Стражи порядка уличили 34-летнюю новокузнечанку в нелегальной работе косметологом. Женщина без соответствующей лицензии оказывала услугу по контурной пластике губ с помощью инъекций препаратов. Сотрудник полиции застала мастера за проведением очередной процедуры.

— <...> косметолог получила за это 8 000 рублей, при этом деньги переводились посредством "мобильного банка" сразу на счет и чека, подтверждающего оказание услуг, предоставлено не было, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

При этом владелица салона сообщила, что косметолог не трудоустроена у нее, а просто арендует кабинет как частное лицо. Мастер пояснила, что имеет медицинское образование, но лицензии у нее нет. Кроме того, она работала без государственной регистрации в качестве ИП.


В результате на новокузнечанку были составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Максимальное наказание предполагает штрафы на общую сумму 4 500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Дело направлено в мировой суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30476

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined