Новокузнецкая косметолог попала под суд за оказание услуг без лицензии

Стражи порядка уличили 34-летнюю новокузнечанку в нелегальной работе косметологом. Женщина без соответствующей лицензии оказывала услугу по контурной пластике губ с помощью инъекций препаратов. Сотрудник полиции застала мастера за проведением очередной процедуры.

— <...> косметолог получила за это 8 000 рублей, при этом деньги переводились посредством "мобильного банка" сразу на счет и чека, подтверждающего оказание услуг, предоставлено не было, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

При этом владелица салона сообщила, что косметолог не трудоустроена у нее, а просто арендует кабинет как частное лицо. Мастер пояснила, что имеет медицинское образование, но лицензии у нее нет. Кроме того, она работала без государственной регистрации в качестве ИП.

В результате на новокузнечанку были составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Максимальное наказание предполагает штрафы на общую сумму 4 500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Дело направлено в мировой суд.