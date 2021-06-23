Новокузнецкая компания задолжала сотрудникам 3 млн рублей

О задолженности ООО "Электротехсервис" перед сотрудниками стало известно после того, как один из работников обратился с жалобой в прокуратуру. Выяснилось, что в марте текущего года компания накопила долг по заработной плате.

В общей сложности задолженность перед 162 сотрудниками составила 3 135 000 рублей. В результате руководству компании было вынесено представление и возбуждены дела об административном правонарушении. После этого долг перед работниками был погашен, передает прокуратура Кузбасса.