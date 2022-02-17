Новокузнецк стал одним из антилидеров по загрязнению воздуха среди городов России

Новокузнецк занял третью строчку среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным властей, за год в южной столице Кузбасса объем выбросов достигает 278 000 тонн, что составляет 1,6% от данных по стране. Второе место досталось Череповцу Вологодской области — 280 000 тонн, это 1,7% от общего количества выбросов.

Тройку антилидеров по загрязненности воздуха среди городов возглавил Норильск Красноярского края. Объем выбросов там составляет 1,8 млн тонн в год или 30 тысяч вагонов, что равняется 11% по стране.

— Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны, — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК.



Ранее редакция AVOKADO писала о появлении пунктов для мониторинга состояния воздуха еще в четырех городах Кузбасса.