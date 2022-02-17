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Новокузнецк стал одним из антилидеров по загрязнению воздуха среди городов России

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Глава Росприроднадзора включила южную столицу Кузбасса в число городов РФ с самым значительным количеством выбросов в атмосферу.

Новокузнецк занял третью строчку среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным властей, за год в южной столице Кузбасса объем выбросов достигает 278 000 тонн, что составляет 1,6% от данных по стране. Второе место досталось Череповцу Вологодской области — 280 000 тонн, это 1,7% от общего количества выбросов.


Тройку антилидеров по загрязненности воздуха среди городов возглавил Норильск Красноярского края. Объем выбросов там составляет 1,8 млн тонн в год или 30 тысяч вагонов, что равняется 11% по стране.

— Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны, — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК.

Ранее редакция AVOKADO писала о появлении пунктов для мониторинга состояния воздуха еще в четырех городах Кузбасса.

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