Новокузнецк получит более миллиарда рублей для борьбы с вредными примесями в воздухе

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Российское правительство направит в в регионы 2,6 млрд рублей на снижение уровня загрязнения атмосферы. Больше всего средств получит южная столица Кузбасса.

Кабмин выделит 1,1 млрд рублей для Новокузнецка для решения вопросов, связанных с грязным воздухом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

– Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021–2022 годов. Большая часть средств – 1,1 млрд рублей – будет направлена в Новокузнецк, – говорится на сайте правительства РФ.

Согласно планам, за счет федеральных средств в Новокузнецке проведут ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, а также строительство теплотрасс и газопроводов. Данные меры позволят перевести частный сектор на централизованное отопление и сократить использование печей в этих целях.

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