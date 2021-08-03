Новокузнецк получит более миллиарда рублей для борьбы с вредными примесями в воздухе

Кабмин выделит 1,1 млрд рублей для Новокузнецка для решения вопросов, связанных с грязным воздухом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
– Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021–2022 годов. Большая часть средств – 1,1 млрд рублей – будет направлена в Новокузнецк, – говорится на сайте правительства РФ.
Согласно планам, за счет федеральных средств в Новокузнецке проведут ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, а также строительство теплотрасс и газопроводов. Данные меры позволят перевести частный сектор на централизованное отопление и сократить использование печей в этих целях.
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