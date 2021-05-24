Новокузнецк получит 6,5 млрд рублей на улучшение экологической ситуации

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе анонсировала выделение денежных средств на решение проблем, связанных с экологией в Новокузнецке.

Матвиенко отметила, что на текущий момент предпринимаемые региональными властями меры по улучшению экологической ситуации приносят положительные результаты.


Вместе с тем она заявила, что финансовая поддержка южной столицы Кузбасса поможет закрепить достигнутое и решить еще больше проблем.

— Уже пошли позитивные изменения, и то, что 6,5 млрд рублей Новокузнецку будет выделено на решение экологических проблем - это очень серьезная заявка на улучшение экологической ситуации, — сказала она.

Председатель совфеда подчеркнула, что на текущий момент федеральная программа позволила снизить количество выбросов в Новокузнецке на 10%, что в два раза превышает запланированный показатель.


Ранее Матвиенко одобрила инициативу продления льгот для резидентов ТОР в Кузбассе, пообещав помочь в ее реализации.

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