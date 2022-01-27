Новокузнецк обзавелся новыми троллейбусами и трамваями

19 троллейбусов и семь новых трамваев уже прибыли в Новокузнецк. Об обновлении автопарка рассказал градоначальник Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте.

– Напомню, что из 19 машин, 10 - современные электробусы с автономным ходом. Постепенно новые машины выходят на маршруты города. Сегодня в работе 9 троллейбусов, – прокомментировал чиновник.

Согласно контракту, до конца февраля в город должны приехать еще 11 единиц общественного транспорта. В марте 2022 года трамвайные вагоны выйдут на рельсы.