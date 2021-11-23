Новокузнецк обзавелся новым прокурором

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В прокуратуре Новокузнецка и Куйбышевского района южной столицы Кузбасса произошли изменения: сменились гособвинители.

Генеральный прокурор России подписал указ, согласно которому в Кемеровской области произошло назначение новых лиц в надзорных ведомствах Новокузнецка и Куйбышевского района южной столицы региона.


Согласно тексту сообщения, на должность прокурора Новокузнецка утвержден старший советник юстиции Алексей Черевко. С декабря 2017 года он занимал должность начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры области. Его трудовой стаж в государственных органах составил 19 лет. Ранее мужчина трудился заместителем прокурора Рудничного района областного центра.


Прокурором Куйбышевского района Новокузнецка стал советник юстиции Артем Сурков. С августа 2010 года гособвинитель занимал место заместителя прокурора Белова, в общей сложности в органах прокуратуры служил 15 лет.

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