Новокузнецк обогнал Москву по степени загрязненности воздуха

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Сервис мониторинга качества воздуха зафиксировал почти максимальный уровень загрязнения в южной столице Кузбасса.

Сегодня, 7 февраля, Новокузнецк стал одним из двух городов России с самым неблагоприятным состоянием воздуха. Уровень загрязнения, согласно международной классификации AQI, составил девять баллов из десяти. Согласно данным интерактивной карты AirVoice, в воздухе южной столицы Кузбасса содержится пыль и другие загрязнители.

‒ Если есть возможность - на улицу лучше не выходить и закрыть окна, ‒ говорится в сообщении сервиса.

Столь же серьезная ситуация в Новосибирске: там на момент публикации новости также зафиксировано девятибалльное загрязнение. Третье место занял Искитим Новосибирской области и Москва: семь баллов.


Напомним, что сейчас на территории южной столицы Кузбасса действует режим "черного неба". Крупное предприятие в Новокузнецке попало под суд за загрязнение воздуха.

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