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Новокузнечанки пожаловались на недоступность передвижного маммогрофа

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В Instagram-аккаунте мэра южной столицы Кемеровской области Сергея Кузнецова горожанки пожаловались чиновнику на работу передвижного маммографа в городе, а точнее невозможность попасть на прием к специалистам.

Стоит отметить, что к работе на территории Новокузнецка передвижной маммограф приступит с субботы, 27 июня и до 2 июля жительницам города будет представлена возможность пройти бесплатное обследование. Однако, со слов женщин, запись на прием оказалась невозможной из-за большого количества желающих. Якобы очереди в кабинет уже расписаны наперед и принимают врачи ограниченное число человек.

"Туда попасть просто не реально, несколько раз пробовали, в разных районах, все расписано на всю неделю", " С зимы за передвижным маммографом гоняюсь, берут 24 человека с 6:00 очередь занимаешь и фиг пройдешь. А еще лучше когда приезжаешь, а его нет. Пойду проходить платно", — пожаловались комментаторы.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что строительство крупного инфекционного комплекса в южной столице Кузбасса выполнено на 95%.

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