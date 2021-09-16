Новокузнечанки попали на телевидение после вооруженного конфликта на детской площадке

Две девушки из Новокузнецка, которые устроили конфликт на детской площадке со стрельбой, попали на телевидение. Так, уроженки Кемеровской области стали героинями шоу с телеведущим Андреем Малаховым, где рассказали публике, что стало причиной их вооруженной ссоры.

По версии соседей оказалось, что две гражданки зачинили ссору на почве ревности: одна из жительниц приревновала мужа к другой — и напала на нее с пистолетом.

— Есть только фрагмент, где я с пистолетом. Все остальное, что было, не засняли. Муж шел домой с работы, эта женщина стояла с двумя мужчинами. Она указала им на мужа: "Вон он идет в камуфляжной куртке. Идите его побейте". Все это, конечно, с матами, — заявила героиня передачи.

Также она отметила, что когда муж зашел в квартиру и рассказал ей об инциденте, то только тогда она схватилась за оружие и выбежала на улицу. Побежать за ней следом супруг не смог, поскольку был вынужден остаться с маленьким ребенком.