Новокузнечанка заплатит 100 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

В сентябре 2020 года 11-летнюю новокузнечанку покусала у подъезда соседская собака. При этом нападение животное совершило не в первый раз. Ранее юная горожанка уже подвергалась атакам со стороны агрессивного пса, однако его хозяйка не предприняла мер, которые бы создали безопасные условия выгула. Здоровью девочки был нанесен ущерб, ребенок испытал нравственные и физические страдания.

Суд постановил взыскать с владелицы собаки 100 тысяч рублей в в счет компенсации морального вреда, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры. Решение в законную силу пока не вступило.