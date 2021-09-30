Новокузнечанка взыскала с перевозчика 30 000 рублей после падения в автобусе

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"Питеравто" выплатит жительнице южной столицы Кузбасса компенсацию в связи с ее падением и травмированием в автобусе.

Горожанка обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей после происшествия в городском транспорте. Автобус резко дернулся на кочке, что привело к падению пассажирки на ступеньки у двери и потере сознания. В последствии новокузнечанка почувствовала ухудшение состояния.

– 27.11.2020 в 10 часов 40 минут водитель ... в нарушение пунктов 1.3, 1.5, 10.1 Правил дорожного движения двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил, на искусственной неровности не снизил скорость, в результате чего допустил падение в салоне автобуса пассажира, – говорится в решении Кузнецкого районного суда.

В результате женщина проходила лечение длительное время, что негативно сказалось на общем состоянии ее здоровья. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с перевозчика 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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