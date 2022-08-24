Новокузнечанка вселилась в квартиру к невестке с помощью суда

Квартира, в которой проживала новокузнечанка с дочерью, была признана аварийной, поэтому горожанка решила вселиться к своему сыну. Однако супруга мужчины начала этому препятствовать, несмотря на то, что новокузнечанка была зарегистрирована в данной квартире, сообщают в пресс-службе ГУФССП РФ по Кемеровской области. Тогда горожанка обратилась в суд, чтобы отстоять свое право на проживание.

Судебные приставы провели с невесткой женщины разъяснительную беседу, после чего она не стала препятствовать вселению свекрови с дочерью в квартиру.