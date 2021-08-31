Новокузнечанка вселилась в дом к отцу и мачехе через приставов

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Житель Новокузнецка пустил дочь в квартиру после вмешательство в семейный конфликт приставов.

После расторжения брака родителей девушка вместе с матерью сменила место жительства, а отец продолжил свое проживание в квартире в Новокузнецке и даже успел еще раз жениться. Однако спустя время дочь вернулась в родной город и предприняла попытку заново вселиться в свой дом, чем потревожила покой отца и его новой избранницы.

Он вместе с новой супругой стали препятствовать вселению гражданки в квартиру, несмотря на то, что она зарегистрирована в данном жилье, прокомментировали в отделении судебных приставов по Куйбышевскому району г. Новокузнецка  УФССП России по Кемеровской области.

В результате для разрешения семейных споров в дело вмешались судебные приставы. Представители ведомства ознакомили гражданина с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Также с должником была проведена разъяснительная беседа, после которой он освободил одну из комнат для дочери.


Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Да!
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