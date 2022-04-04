Новокузнечанка воспользовалась корпоративом ради кражи

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Жительница южной столицы Кузбасса лишила коллегу более 150 тысяч рублей и украшения.

Новокузнечанка, 56-летняя женщина, обратилась в полицию с заявлением о краже. Из квартиры горожанки исчезли 170 тысяч рублей и золотое кольцо стоимостью 45 тысяч рублей. Похитительницей оказалась 45-летняя коллега потерпевшей.


Выяснилось, что злоумышленница знала о хранящихся в жилище деньгах. Женщина вытащила ключи от квартиры у коллеги во время корпоратива, а затем совершила преступление. Материалы дела о краже были переданы в суд на рассмотрение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Новокузнечанке грозит до шести лет лишения свободы.


Ювелирное украшение и оставшиеся 20 тысяч рублей правоохранители вернули законной владелице.

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