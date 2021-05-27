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Новокузнечанка во время уборки гаража обнаружила снаряд от миномета

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Фото:  

Кадры с боевым снарядом жительница южной столицы Кузбасса разместила в социальной сети. По словам очевидицы, она обнаружила взрывоопасную находку во время уборки.

Снимок с боевым снарядом от миномета появился на просторах Сети в сообществе "ВКонтакте". Автор публикации заверила, что на находку наткнулась в гараже.


Кроме того, из фотографий, которые отправила в сообщество жительница Новокузнецка следует, что после обнаружения снаряда о боевом припасе она сообщила стражам порядка, которые прибыли на указанное место.


В комментариях подписчики с иронией отметили, что уборка вещей может оказаться полезной и поделились своими результатами поиска: "я вот недавно в шкафу нашел 100 рублей".

Да!
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