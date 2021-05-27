Новокузнечанка во время уборки гаража обнаружила снаряд от миномета

Снимок с боевым снарядом от миномета появился на просторах Сети в сообществе "ВКонтакте". Автор публикации заверила, что на находку наткнулась в гараже.

Кроме того, из фотографий, которые отправила в сообщество жительница Новокузнецка следует, что после обнаружения снаряда о боевом припасе она сообщила стражам порядка, которые прибыли на указанное место.

В комментариях подписчики с иронией отметили, что уборка вещей может оказаться полезной и поделились своими результатами поиска: "я вот недавно в шкафу нашел 100 рублей".