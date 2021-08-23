Новокузнечанка в попытке защитить свои деньги передала аферисту полмиллиона рублей

29-летняя жительница южной столицы Кузбасса сообщила полицейским, что с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился по телефону сотрудником банка и рассказал, что мошенники якобы предприняли попытку оформить на ее имя кредит. При этом он убедил женщину в том, что для сохранения денежных средств ей нужно перевести все деньги на "безопасный счет".

Следуя инструкции горожанка оформила займ на сумму около 500 тысяч рублей и отправила эти деньги на указанный собеседником счет. Однако после перевода средств лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Личность преступника устанавливается, ему грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.