Новокузнечанка в попытке защитить свои деньги передала аферисту полмиллиона рублей

29-летняя жительница южной столицы Кузбасса сообщила полицейским, что с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился по телефону сотрудником банка и рассказал, что мошенники якобы предприняли попытку оформить на ее имя кредит. При этом он убедил женщину в том, что для сохранения денежных средств ей нужно перевести все деньги на "безопасный счет".
Следуя инструкции горожанка оформила займ на сумму около 500 тысяч рублей и отправила эти деньги на указанный собеседником счет. Однако после перевода средств лжесотрудник банка перестал выходить на связь.
Личность преступника устанавливается, ему грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.
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