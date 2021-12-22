Новокузнечанка укрылась в шкафу от громившего ее квартиру гостя

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Силовики в южной столице Кузбасса задержали мужчину, который устроил разгром в квартире приятельницы.

Инцидент произошел в Новокузнецке. По предварительным данным, в квартире 47-летней местной жительницы было застолье, на котором присутствовал 28-летний беловчанин. На почве злобы и обиды выпивший кузбассовец начал бить по мебели и бытовой технике, повредив имущество новокузнечанки. Рукой мужчина разбил одно из окон. По словам хозяйки, до прибытия правохранителей ей пришлось укрываться от неадекватного приятеля в шкафу.


Силовики задержали беловчанина. Выяснилось, что ранее он был судим за грабеж, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Управление Росгвардии по Кузбассу

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