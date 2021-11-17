Новокузнечанка свалилась с ног в ТЦ после вакцинации от COVID-19

Сообщение о том, что в Новокузнецке после вакцинации от COVID-19 женщине стало плохо появилось в Сети. По словам свидетелей происшествия, как только местная жительница покинула медицинский пункт, то сразу рухнула на пол. На помощь к гражданке прибыли врачи "скорой".

В тексте поста указано, что инцидент произошел накануне во вторник, 16 ноября, в ТЦ "Сити-Молл". Из опубликованных кадров следует, что в здание прибыла бригада специалистов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Минздрав высказался о принуждении беременной жительницы Кузбасса к вакцинации от COVID-19.