Новокузнечанка свалилась с ног в ТЦ после вакцинации от COVID-19

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В южной столице Кузбасса медики госпитализировали женщину, состояние которой резко ухудшилось после прививки от коронавирусной инфекции.

Сообщение о том, что в Новокузнецке после вакцинации от COVID-19 женщине стало плохо появилось в Сети. По словам свидетелей происшествия, как только местная жительница покинула медицинский пункт, то сразу рухнула на пол. На помощь к гражданке прибыли врачи "скорой".


В тексте поста указано, что инцидент произошел накануне во вторник, 16 ноября, в ТЦ "Сити-Молл". Из опубликованных кадров следует, что в здание прибыла бригада специалистов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Минздрав высказался о принуждении беременной жительницы Кузбасса к вакцинации от COVID-19.

Видео: Инцидент Кузбасс

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