Новокузнечанка стала жертвой ограбления после переписки с заключенным

Жительница Новокузнецка познакомилась с 42-летним заключенным одной из колоний по переписке. После освобождения новокузнечанина, 62-летняя женщина пригласила его к себе в гости, чтобы он сделал ремонт в ее квартире. Гость переночевал у пенсионерки, а на следующий день напал на нее с ножом, потребовав отдать ему ювелирные изделия. Потерпевшая подчинилась, а затем выбежала в подъезд и обратилась к соседям за помощью. Тем временем злоумышленник похитил у женщины два мобильных телефона и скрылся с места преступления.

Правоохранители обнаружили мужчину в Ленинске-Кузнецком и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Выяснилось, что новокузнечанин также был судим за убийство, разбой, хранение оружия и кражи, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мобильные телефоны и украшения мужчина продал на улице незнакомым людям. Часть ювелирных изделий удалось вернуть владелице.



Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Свой срок злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии особого режима.