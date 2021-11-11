Новокузнечанка стала жертвой ограбления после переписки с заключенным

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Пенсионерка из южной столицы Кузбасса доверилась другу по переписке и лишилась своего имущества.

Жительница Новокузнецка познакомилась с 42-летним заключенным одной из колоний по переписке. После освобождения новокузнечанина, 62-летняя женщина пригласила его к себе в гости, чтобы он сделал ремонт в ее квартире. Гость переночевал у пенсионерки, а на следующий день напал на нее с ножом, потребовав отдать ему ювелирные изделия. Потерпевшая подчинилась, а затем выбежала в подъезд и обратилась к соседям за помощью. Тем временем злоумышленник похитил у женщины два мобильных телефона и скрылся с места преступления.


Правоохранители обнаружили мужчину в Ленинске-Кузнецком и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Выяснилось, что новокузнечанин также был судим за убийство, разбой, хранение оружия и кражи, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мобильные телефоны и украшения мужчина продал на улице незнакомым людям. Часть ювелирных изделий удалось вернуть владелице.


Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Свой срок злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

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