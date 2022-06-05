Новокузнечанка стала фигуранткой уголовного дела из-за продажи пива подростку

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Жительница южной столицы Кузбасса попала в поле зрения правоохранителей после того, как позволила юноше купить алкоголь.

Продавец одного из магазинов в Новокузнецке продала бутылку пива 17-летнему юноше. Этот факт был выявлен правоохранителями. По словам новокузнечанки, она решила, что молодой человек уже достиг совершеннолетия, поэтому паспорт у него не потребовала.


Примечательно, что ранее 36-летняя горожанка привлекалась за аналогичное правонарушение к административной ответственности. В январе 2022 года она продала спиртное 16-летней школьнице, за что получила штраф в размере 18 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Теперь новокузнечанка стала фигуранткой уже уголовного дела. Максимальное наказание, которое грозит горожанке, составляет один год исправительных работ.

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