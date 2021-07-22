Новокузнечанка спасла выпавшего из окна ребенка

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса стражи закона разыскивают женщину, которая спасла выпавшего из окна полуторогодовалого малыша.

Из окна второго этажа в Новокузнецке выпал маленький ребенок, однако, его жизнь спасла случайная прохожая, поймавшая мальчика на руки. Инцидент произошел днем накануне в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ребенка спасла случайная прохожая: она заметила ребенка в окне и успела вовремя подбежать. Затем она передала мальчика родителям и ушла, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в ходе выяснения обстоятельств произошедшего удалось узнать следующее: в момент инцидента родители несовершеннолетнего находили в доме и занимались домашними делами, от которых их отвлек крик за окном. Звуки издавала незнакомая женщина, державшая их ребенка на руках.


Прибывшие на место медики диагностировали у малыша незначительные ушибы, а семья спасенного мальчика выразила благодарность внимательной горожанке, благодаря неравнодушию которой удалось предотвратить трагедию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27321

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined