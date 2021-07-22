Новокузнечанка спасла выпавшего из окна ребенка

Из окна второго этажа в Новокузнецке выпал маленький ребенок, однако, его жизнь спасла случайная прохожая, поймавшая мальчика на руки. Инцидент произошел днем накануне в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев.

– Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ребенка спасла случайная прохожая: она заметила ребенка в окне и успела вовремя подбежать. Затем она передала мальчика родителям и ушла, – прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в ходе выяснения обстоятельств произошедшего удалось узнать следующее: в момент инцидента родители несовершеннолетнего находили в доме и занимались домашними делами, от которых их отвлек крик за окном. Звуки издавала незнакомая женщина, державшая их ребенка на руках.

Прибывшие на место медики диагностировали у малыша незначительные ушибы, а семья спасенного мальчика выразила благодарность внимательной горожанке, благодаря неравнодушию которой удалось предотвратить трагедию.