Новокузнечанка сообщила об угрожавшем ей водителе с пистолетом

Сегодня, 5 мая, в социальных сетях появилось сообщение от новокузнечанки, которая заявила, что встретила на дороге водителя, который угрожал ей пистолетом. По словам горожанки, инцидент произошел после того, как мужчина "подрезал" ее на кольцевом перекрестке. Момент конфликта попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, что автомобилист в какой-то момент действительно достает предмет, напоминающий пистолет.

‒ Спокойно выезжала с кольца по крайней по правилам, так это чудо мало того что из среднего кольца на выезде подрезало, так еще и пистолетом потом угрожает. Хорошо еще не стреляют с утра пораньше (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала новокузнечанка.

Комментаторы возмутились поведением мужчины и порекомендовали горожанке обратиться с жалобой в правоохранительные органы.