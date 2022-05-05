+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечанка сообщила об угрожавшем ей водителе с пистолетом

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса пожаловалась на агрессивного автомобилиста.

Сегодня, 5 мая, в социальных сетях появилось сообщение от новокузнечанки, которая заявила, что встретила на дороге водителя, который угрожал ей пистолетом. По словам горожанки, инцидент произошел после того, как мужчина "подрезал" ее на кольцевом перекрестке. Момент конфликта попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, что автомобилист в какой-то момент действительно достает предмет, напоминающий пистолет.

‒ Спокойно выезжала с кольца по крайней по правилам, так это чудо мало того что из среднего кольца на выезде подрезало, так еще и пистолетом потом угрожает. Хорошо еще не стреляют с утра пораньше (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала новокузнечанка.

Комментаторы возмутились поведением мужчины и порекомендовали горожанке обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36016

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined