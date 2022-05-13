Новокузнечанка сообщила об "аварийной" площадке в одном из парков

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Жительница южной столицы Кузбасса пожаловалась на состояние детского объекта в Заводском районе.

Новокузнечанка заявила, что детская площадка в парке "Сад металлургов" требует ремонта. По словам горожанки, в песочнице находятся мелкие и острые камни, места для сидения оторваны, одна из площадок игрового городка провалилась. Кроме того, жительница южной столицы региона пожаловалась на щели, куда может провалиться нога ребенка. Свои слова она подкрепила снимками, сделанными в парке.

‒ Площадка хорошая, городок удобный и классный, но в аварийном состоянии. <...> А еще трудно гулять с детьми, т.к. центральная площадь парка теперь постоянно в лужах (арендаторы спускают воду из бассейна прямо на асфальт), ‒ сообщила женщина на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала сообщили, что специалисты провели обследование обозначенного участка. Были выявлены повреждения на песочнице, качелях и игровом комплексе. Ремонтные работы будут проведены до конца мая 2022 года.

Фото: Кузбасс-Онлайн

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