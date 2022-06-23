Новокузнечанка сообщила о клещах в популярном у горожан месте отдыха

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Жительница южной столицы Кузбасса пожаловалась на обилие кровососов в одном из скверов. Специалисты заподозрили горожанку в нарушении.

О проблеме новокузнечанка рассказала в Сети. По словам женщины, гуляющих в Сквере Советской армии питомцев атакуют клещи. Горожанка призвала обратить внимание на обработку популярного общественного места.

‒ Собаки цепляют много клещей. Обработка этой территории необходима! ‒ высказалась новокузнечанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

На обращение ответили администраторы портала. Они рассказали, что указанный горожанкой сквер уже подвергся обработке в конце мая - начале июня текущего года. При этом специалисты отметили, что псов на указанной территории быть вообще не должно.

‒ Выгул собак в скверах запрещен! ‒ говорится в официальном ответе.

Напомним, что тысячи клещей в Кузбассе оказались переносчиками опасных болезней.

Да!
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