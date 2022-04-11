Новокузнечанка скончалась после ссоры с квартиранткой

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Жительница южной столицы Кузбасса стала жертвой пьяной подруги.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Новокузнецке. Местная жительница, 49-летняя женщина, выпивала вместе со своей 42-летней подругой, которая пустила ее пожить в свой дом. В ходе застолья хозяйка ударила квартирантку по лицу, а та в ответ нанесла подруге ножевое ранение, повредив бедренную артерию и вену на ноге. Новокузнечанка вызвала "скорую", однако прибывшим на место медиком оставалось лишь констатировать смерть ее приятельницы.


Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве. Обвиняемая сотрудничала со следствием и признала вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело рассмотрит суд.

Да!
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