Новокузнечанка сдала потерянный подростком телефон в ломбард

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Рецидивистка в южной столице Кузбасса заметила, как несовершеннолетний выронил свой мобильник, забрала его и продала, а после выступила фигуранткой уголовного дела о краже.

К полицейским в Новокузнецке поступило обращение от 35-летней горожанки, которая сообщила, что неизвестная похитила мобильник у ее 14-летнего сына. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах преступления, правоохранители установили, что к его совершению может быть причастна 29-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно была судима. Ее задержали, уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.


Впоследствии было установлено, что она видела, как подросток выронил телефон, однако говорить ему об этом не стала. Гаджет она забрала себе, а после сдала его в ломбард, выручив три тысячи рублей. Все деньги она потратила.


По факту было возбуждено уголовное дело о краже. Рецидивистке грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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