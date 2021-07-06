Новокузнечанка сдала потерянный подростком телефон в ломбард

К полицейским в Новокузнецке поступило обращение от 35-летней горожанки, которая сообщила, что неизвестная похитила мобильник у ее 14-летнего сына. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах преступления, правоохранители установили, что к его совершению может быть причастна 29-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно была судима. Ее задержали, уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Впоследствии было установлено, что она видела, как подросток выронил телефон, однако говорить ему об этом не стала. Гаджет она забрала себе, а после сдала его в ломбард, выручив три тысячи рублей. Все деньги она потратила.

По факту было возбуждено уголовное дело о краже. Рецидивистке грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.