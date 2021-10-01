Новокузнечанка самовольно расширила границы земельного участка и привлекла внимание приставов

Женщина построила на своем участке садовый дом и баню, при этом оказалось, что забор и ворота уже вышли на общую территорию.

Из-за этого соседи не могли подъехать к своей земле.

— Кроме того, незаконное расположение забора и ворот гражданки создавало препятствия для доступа к противопожарному развороту пожарной техники и гидротехническому сооружению — трубе, соединяющей два водоема между собой, — рассказали в областном УФССП.

В результате в дело вмешались судебные приставы, которые обязали горожанку убрать забор и ворота. Представители ведомства наведались к женщине и предупредили, чем грозит игнорирование решения суда. После этого владелица участка демонтировала мешающие людям объекты.