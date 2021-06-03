Новокузнечанка с возможной потерей памяти пропала без вести

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях об исчезновении Верченевой Натальи Викторовны 1973 года рождения, проживающей в Новокузнецке. Отмечается, что женщина пропала 2 июня: ушла из дома и не вернулась.

Приметы горожанки: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза. Также на ней были надеты черная рубашка с рисунком, синие джинсы, серые туфли. С собой у женщины была черная кожаная сумка.

Всех, кто владеет сведениями о возможном местонахождении пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.