Новокузнечанка с темно-оранжевой сумкой пропала без вести

Местоположение новокузнечанка Ломакинов (Макеевой, Рейфер) Елены Владимировны остается неизвестным с 13 мая 2022 года. Женщина родилась в 1982 году.

Рост пропавшей составляет 160 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Предположительно, одета в блузку, серые джинсы и бежевые полуботинки. С собой была дамская сумка темно-оранжевого цвета, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей новокузнечанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, продолжаются поиски худощавого мужчины с голубыми глазами и кузбассовца в темно-сером жилете.