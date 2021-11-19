По предварительной информации, 51-летняя новокузнечанка проникла в гардероб церкви под предлогом сбора пожертвованных вещей. Оттуда она похитила пальто, принадлежащее 68-летней горожанке. Злоумышленница собиралась продать чужую верхнюю одежду.
Правоохранители задержали женщину. Оказалось, что ранее новокузнечанка привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного подозреваемую передали сотрудникам
органов внутренних дел.
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