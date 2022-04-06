Новокузнечанка рассказала о покупке батона с "сюрпризом"

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Жительница южной столицы Кузбасса опубликовала в Сети фотографии купленного батона с необычной начинкой.

Новокузнечанка в социальных сетях поделилась кадрами приобретенного батона. Когда женщина разломила булку, то увидела в ней бумажку "220 В", которую обычно приклеивают к розеткам.

– <...> купила батон с сюрпризом, – написала горожанка.

Комментаторы посмеялись найденной находке.

– "Это булочки с предсказаниями", "Током не ударило?", – написали пользователи сообщества.

Однако многие отметили, что случаи, когда люди находят посторонние предметы в продуктах в последнее время участились.

Фото: ВКонтакте / Черное Белое Новокузнецк

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