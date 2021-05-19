Новокузнечанка предстанет перед судом из-за попытки убить сожителя ножом

Инцидент, вследствие которого 47-летний новокузнечанин оказался изрезан холодным оружием, произошел еще в ноябре прошлого года. Тогда он вместе с сожительницей и соседом распивали спиртное в квартире первых. Однако в какой-то из моментов застолья между возлюбленными разгорелась ссора и 49-летняя женщина бросила телефон кузбассовца на пол. Из-за действия горожанки мужчина нанес ей удар ладонью по лицу. Женщина в ответ атаковала его холодным оружием.

- Она разозлилась и в ответ нанесла 47-летнему сожителю несколько ножевых ранений в грудь. Очевидец конфликта – сосед забрал у обвиняемой нож, вызвал «скорую помощь» и сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Жизнь потерпевшего удалось спасти. Женщину задержали. Отмечается, что она признала свою вину и сотрудничала со следствием.

К текущему моменту дело, возбужденное по факту, описанному выше, получило обвинительное заключением. С ним оно было направлено на рассмотрение в суд.