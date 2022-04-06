Новокузнечанка предстала перед судом за мошенничество с субсидиями

Исполняющая обязанности директора Центра альтернативной медицины и косметологии "АльтераМед" в Новокузнецке участвовала в программе, предоставляющей субсидии для бизнеса.

‒ ...изготовила документы, содержащие заведомо ложные сведения, о наличии у организации оснований для получения субсидии на возмещение арендной платы за используемое нежилое помещение и от имени юридического лица подала документы в администрацию города, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

При этом женщина не проинформировала административный орган о том, что состоит в родственных отношениях с собственником помещения и фактически арендные платежи не осуществляются. Новокузнечанке удалось незаконно получить более 467 000 рублей.

Суд признал горожанку виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Подсудимая обжаловала решение, но Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения.