Новокузнечанка предстала перед судом за мошенничество с субсидиями

0
Фото:  

Суд в южной столице Кузбасса вынес приговор должностному лицу. Женщина похищала бюджетные средства.

Исполняющая обязанности директора Центра альтернативной медицины и косметологии "АльтераМед" в Новокузнецке участвовала в программе, предоставляющей субсидии для бизнеса.

‒ ...изготовила документы, содержащие заведомо ложные сведения, о наличии у организации оснований для получения субсидии на возмещение арендной платы за используемое нежилое помещение и от имени юридического лица подала документы в администрацию города, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

При этом женщина не проинформировала административный орган о том, что состоит в родственных отношениях с собственником помещения и фактически арендные платежи не осуществляются. Новокузнечанке удалось незаконно получить более 467 000 рублей.


Суд признал горожанку виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Подсудимая обжаловала решение, но Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35075

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined