Новокузнечанка пожаловались на непрекращающуюся "вонь" в Новоильинском районе

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Пользовательница Сети обратилась к главе Новоильинского района южной столицы Кузбасса с жалобой на запах, который идет от местной птицефабрики, и попросила принять меры для ликвидации "вони", с чем ее поддержали и другие горожане.

Соответствующий комментарий появилась в Instagram-аккаунте Руководителя администрации Новоильинского района. В нем же местная жительница задалась вопросом: «Денис Алексеевич, ну когда же эта вонь с птице фабрики прекратится уже?», отметив, что только запах, "стоящий" на территории района по утрам, портит впечатление о нем.

- Ну неужели ничего нельзя сделать? – уточнила горожанка.

Глава района Денис Елькин отреагировал на комментарий женщины, ответив, что соответствующее обращение было направлено в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проведут замеры.


Отметившиеся под комментарием горожане также поддержали высказывание землячки, отметив, что ситуация наблюдается не только в утреннее, но и в вечернее время. Опубликовано было и сообщение с выражением надежды на решение сложившейся ситуации, в котором главе районе "пригрозили" обращением к президенту. Подобная тенденция - массовые "угрозы" обращением к главе страны - образовалась в Кузбассе после начала ремонта в новокузнецком детсаду, о котором местная жительница рассказала Владимиру Путину.

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