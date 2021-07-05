Соответствующий комментарий появилась в Instagram-аккаунте Руководителя администрации Новоильинского района. В нем же местная жительница задалась вопросом: «Денис Алексеевич, ну когда же эта вонь с птице фабрики прекратится уже?», отметив, что только запах, "стоящий" на территории района по утрам, портит впечатление о нем.

- Ну неужели ничего нельзя сделать? – уточнила горожанка.

Глава района Денис Елькин отреагировал на комментарий женщины, ответив, что соответствующее обращение было направлено в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проведут замеры.

Отметившиеся под комментарием горожане также поддержали высказывание землячки, отметив, что ситуация наблюдается не только в утреннее, но и в вечернее время. Опубликовано было и сообщение с выражением надежды на решение сложившейся ситуации, в котором главе районе "пригрозили" обращением к президенту. Подобная тенденция - массовые "угрозы" обращением к главе страны - образовалась в Кузбассе после начала ремонта в новокузнецком детсаду, о котором местная жительница рассказала Владимиру Путину.