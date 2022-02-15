Новокузнечанка пожаловалась на зловонную квартиру соседки

В соцсетях подписчица из южной столицы Кузбасса выложила видео, на котором показана квартира. По словам женщины, там проживает одинокая пенсионерка и более десяти кошек, из-за чего в жилище появился сильный запах.

– У животных нет лотков, они испражняются на пол, в квартире антисанитария, – пожаловалась новокузнечанка.

Отмечается, что любительница кошек одинока. У нее нет родственников и в квартире отсутствуют предметы первой необходимости.

Соседи этой женщины направили письмо в органы соцзащиты.