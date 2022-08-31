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Новокузнечанка пожаловалась на невернувшего часть сдачи водителя

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Жительница Новокузнецка сообщила о работнике общественного транспорта, который вернул ей сдачу в неполном объеме.

Новокузнечанка рассказала, что 31 августа отправилась в поездку на автобусе №81. Горожанка отдала водителю 100 рублей, однако на сдачу якобы получила лишь 60 рублей. По словам женщины, она попросила вернуть еще десять рублей, однако водитель "махнул рукой".

‒ Я вернула ему его сдачу и потребовала, чтоб он вернул мне деньги. Водитель закрыл окно. Я очень возмущена и в большом недоумении: пассажиров контролируют и штрафуют за безбилетный проезд, а водителям можно сдачу не давать? ‒ пожаловалась горожанка в социальных сетях.

Некоторые пользователи Сети разделили возмущение новокузнечанки и посоветовали ей обратиться за разъяснением к перевозчику. Однако высказались и те, кто оказался якобы знаком с ситуацией. По словам горожан, пассажирка сама отказалась от почерневшей монеты и потребовала, чтобы водитель поменял ее.

‒ ...он ей сдал 70 рублей как положено, но среди семи десяток железных, была одна черная, ей она не понравилась и она просила поменять, но у него не было больше мелочи, он ей предложил переводом сделать так как он уже от бил билет, ее это не устроило и она давай скандалить! ‒ предложили свою версию событий новокузнечане.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что транспортники призвали новокузнечан "донатить" за звание "красавы".

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