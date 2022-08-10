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Новокузнечанка пожаловалась на необходимость смены окна из-за газонокосилок

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Жительница южной столицы Кузбасса призвала власти поменять технику для уборки травы из-за опасности для имущества горожан.

О проблеме сообщила в Сети новокузнечанка. Она пожаловалась на то, что не все газонокосилки коммунальщиков "закрытого типа", из-за чего в стекла автомобилей и окна на первом этаже рикошетят камни и мусор. По словам женщины, из-за этого ее имущество оказалось повреждено.

‒ У меня уже таким способом от чистки газонов появились два оскола на окнах. Теперь мне придется за свой счет менять стеклопакет! ‒ возмутилась новокузнечанка.

В ответ городские власти заявили, что передали информацию специалистам комитета ЖКХ. Специалисты проверят информацию об используемых газонокосилках и предоставят официальный ответ.

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