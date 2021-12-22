Новокузнечанка пожаловалась на двор с опасными сосульками

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кемеровской области сообщила, что в одном из дворов города над головами прохожих "выросли" опасные куски льда.

О нависшей над прохожими опасности женщина из Новокузнецка рассказала на платформе "Кузбасс Онлайн". Она отметила, что глыбы льда свисают с крыши дома по улице Горьковская, 35А.

– С крыши свисают большие сосульки, не дай бог упадут на кого, – сообщила горожанка.

Обращение по аналогичной проблеме поступило и от другого пользователя, показавшего замерзшую кровлю здания с опасными сосульками на проспекте Советской Армии, 55. Комментария от представителей администрации ресурса до сих пор нет.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32009

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined