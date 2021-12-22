Новокузнечанка пожаловалась на двор с опасными сосульками

О нависшей над прохожими опасности женщина из Новокузнецка рассказала на платформе "Кузбасс Онлайн". Она отметила, что глыбы льда свисают с крыши дома по улице Горьковская, 35А.

– С крыши свисают большие сосульки, не дай бог упадут на кого, – сообщила горожанка.

Обращение по аналогичной проблеме поступило и от другого пользователя, показавшего замерзшую кровлю здания с опасными сосульками на проспекте Советской Армии, 55. Комментария от представителей администрации ресурса до сих пор нет.