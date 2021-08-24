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Новокузнечанка пойдет под после попытки откупиться от сотрудника ДПС за пьяного сына

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Жительница Кемеровской области пойдет под суд после попытки рассчитаться деньгами с сотрудником ДПС за нетрезвого сына. Общая сумма взятки оказалась 50 000 рублей.

Как сообщает СУ СК России по Кемеровской области, 58-летняя женщина из южной столицы шахтерского края стала фигуранткой уголовного дела после попытки дать взятку сотруднику ДПС, чтобы тот без разбирательств отпустил ее сына, которого с крепким запахом алкоголя поймали за управлением авто.


Приинспекторы предложили водителю проехать на медицинское освидетельствование, но мужчина отказался и позвонил родственнице, оперативно прибывшей на подмогу.

Женщина оперативно подъехала к месту задержания сына. Она попыталась договориться с одним из полицейских, положив в карман его куртку 50  000 рублей, чтобы тот просто отпустил водителя. Полицейский на коррупционную сделку не пошел и вызвал на место следственную группу, пояснили в ведомстве.

Как итог: на новокузнечанку завели уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу". Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

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