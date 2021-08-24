Новокузнечанка пойдет под после попытки откупиться от сотрудника ДПС за пьяного сына

Как сообщает СУ СК России по Кемеровской области, 58-летняя женщина из южной столицы шахтерского края стала фигуранткой уголовного дела после попытки дать взятку сотруднику ДПС, чтобы тот без разбирательств отпустил ее сына, которого с крепким запахом алкоголя поймали за управлением авто.

Приинспекторы предложили водителю проехать на медицинское освидетельствование, но мужчина отказался и позвонил родственнице, оперативно прибывшей на подмогу.

– Женщина оперативно подъехала к месту задержания сына. Она попыталась договориться с одним из полицейских, положив в карман его куртку 50 000 рублей, чтобы тот просто отпустил водителя. Полицейский на коррупционную сделку не пошел и вызвал на место следственную группу, – пояснили в ведомстве.

Как итог: на новокузнечанку завели уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу". Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.