Новокузнечанка потеряла сотни тысяч рублей в попытке заработать на финансовой пирамиде

Накануне 74-летняя новокузнечанка получила звонок от неизвестной, которая сообщила о возможности получить 44 тыс. рублей компенсации за вклад, который раньше пенсионерка делала в пирамиду "МММ".

— Она убедила женщину в том, что для получения выплаты требуется оплатить страховку, — рассказали в областном ГУ МВД.

Горожанка поверила и по инструкции перечислила на неизвестный счет полмиллиона рублей личных денег и 300 тыс. рублей, взятых в кредит. Однако после этого ни обещанной выплаты, ни своих средств женщина так и не получила.

В этой связи возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают личности злоумышленницы.