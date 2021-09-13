Новокузнечанка потеряла сотни тысяч рублей в попытке заработать на финансовой пирамиде

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Пенсионерка из южной столицы Кузбасса лишилась 800 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенницы, которая обещала компенсацию за вклад в финансовую пирамиду.

Накануне 74-летняя новокузнечанка получила звонок от неизвестной, которая сообщила о возможности получить 44 тыс. рублей компенсации за вклад, который раньше пенсионерка делала в пирамиду "МММ".

— Она убедила женщину в том, что для получения выплаты требуется оплатить страховку, — рассказали в областном ГУ МВД.

Горожанка поверила и по инструкции перечислила на неизвестный счет полмиллиона рублей личных денег и 300 тыс. рублей, взятых в кредит. Однако после этого ни обещанной выплаты, ни своих средств женщина так и не получила.


В этой связи возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают личности злоумышленницы.

Да!
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