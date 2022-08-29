Новокузнечанка посреди улицы сняла трусы ради открытого "урока" женской анатомии

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса оказались шокированы происходящим на улице: посреди дня незнакомка на глазах у мужчины принялась оголять свои части тела, не постеснявшись продемонстрировать наблюдателю и свои интимные места.

По словам автора видео, раскрепощенная дама была замечена в одном из дворов Новокузнецка. Автор с иронией предположил, что ему удалось снять открытый "урок" анатомии женского тела.

В Новокузнецке Марья Ивановна провела открытый урок анатомии для Пети из 6 А, чтобы он смог наверстать пропущенную из-за болезни тему, подписал интернет-пользователь свой пост.

В комментариях зрители принялись шутить на тему увиденного. Так, некоторые подчеркнули, что подобное оголение новый вид оказания эротических услуг, который якобы носит название "тариф минутка".

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39516

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined