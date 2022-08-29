По словам автора видео, раскрепощенная дама была замечена в одном из дворов Новокузнецка. Автор с иронией предположил, что ему удалось снять открытый "урок" анатомии женского тела.

– В Новокузнецке Марья Ивановна провела открытый урок анатомии для Пети из 6 А, чтобы он смог наверстать пропущенную из-за болезни тему, – подписал интернет-пользователь свой пост.

В комментариях зрители принялись шутить на тему увиденного. Так, некоторые подчеркнули, что подобное оголение – новый вид оказания эротических услуг, который якобы носит название "тариф минутка".