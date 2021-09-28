Новокузнечанка попыталась проникнуть в запертую квартиру с помощью выдуманного трупа

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Жительница южной столицы Кузбасса прибегла к необычному способу попасть домой.

В полицию Новокузнецка поступил сигнал о трупе в одной из квартир. О страшной находке заявила 40-летняя местная жительница.


Прибывший на место участковый определил, что вызов был ложным. Оказалось, что обратившаяся в полицию женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смогла открыть заклинивший дверной замок. Тогда новокузнечанка решила сообщить о том, что в квартире якобы находится труп. Женщина предположила, что сотрудники правоохранительных органов взломают дверь в попытке проверить данную информацию.


Сотрудник полиции провел с новокузнечанкой воспитательную беседу и составил протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Женщине грозит штраф до полутора тысяч рублей.

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