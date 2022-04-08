Новокузнечанка попала под суд за незаконное застекление балкона

Новокузнечанка незаконно установила козырек с остеклением балкона. Во время проверок специалисты заметили несогласованное облагораживание, в связи с чем обратились в суд.

Из-за угрозы жизни и здоровья граждан из-за опасности схода снега с такого козырька, суд обязал женщину демонтировать балкон и привести его в прежнее состояние.

– Кроме того, увеличилась нагрузка на плиты и перекрытия за счет веса стекла и отделочных материалов, появилась вероятность выпадения стекла или части наружной стороны балкона, – передает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Гражданка отказалась добровольно производить демонтаж после чего женщине запретили покидать РФ и назначали исполнительный сбор.