Новокузнечанка попала под суд за хищение 2 млн рублей у клиентов турфирмы

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Суд вынес приговор жительнице южной столицы Кузбасса, которая, работая в туристическом агентстве, присваивала деньги клиентов.

Установлено, что 45-летняя новокузнечанка устроилась на работу к своим знакомым, занимавшимся туристическим бизнесом. Не имея официального договора о трудоустройстве, женщина принимала заказы клиентов, желавших отправиться во Вьетнам, Таиланд или Турцию, а также якобы бронировала для них туры. Позже клиенты узнавали, что никуда не отправятся, так как их деньги были присвоены злоумышленницей. Всего новокузнечанке удалось похитить денежные средства на общую сумму почти 2 000 000 у 20 человек.


Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Злоумышленница получила в качестве наказания условный срок в три с половиной года с испытательным сроком четыре года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Также осужденная должна будет полностью возместить причиненный ущерб.

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