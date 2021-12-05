Новокузнечанка попала под суд за хищение 2 млн рублей у клиентов турфирмы

Установлено, что 45-летняя новокузнечанка устроилась на работу к своим знакомым, занимавшимся туристическим бизнесом. Не имея официального договора о трудоустройстве, женщина принимала заказы клиентов, желавших отправиться во Вьетнам, Таиланд или Турцию, а также якобы бронировала для них туры. Позже клиенты узнавали, что никуда не отправятся, так как их деньги были присвоены злоумышленницей. Всего новокузнечанке удалось похитить денежные средства на общую сумму почти 2 000 000 у 20 человек.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Злоумышленница получила в качестве наказания условный срок в три с половиной года с испытательным сроком четыре года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также осужденная должна будет полностью возместить причиненный ущерб.