Новокузнечанка понесла наказание за покушение на взятку преподавателю

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Суд признал виновной жительницу южной столицы Кузбасса, которая заплатила заведующей техникума деньги за незаконные оценки ее сыну.

Установлено, что 42-летняя жительница Новокузнецка решила незаконным путем помочь своему сыну со сдачей экзаменов и зачетов. Женщина хотела, чтобы его в итоге допустили к государственной итоговой аттестации. Злоумышленница встретилась с заведующей одного из отделений техникума, в котором обучался ее сын, и договорилась, что преподаватель поможет студенту пройти испытания без фактической проверки знаний. За это новокузнечанка в период с июля 2017 по май 2020 года передала сотруднице образовательного учреждения 78,5 тысячи рублей. Однако женщина заблуждалась в возможностях заведующей.


Правоохранители выявили преступную деятельность. Суд признал новокузнечанку виновной по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ. В качестве наказания злоумышленнице был назначен штраф в 100 000 рублей.


В отношении преподавателя также было возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

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