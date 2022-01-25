Новокузнечанка получила срок за дачу взятки преподавателю

23-летняя новокузнечанка, в попытке получить удовлетворительные оценки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи, пошла на преступление.

Девушка договорилась с заведующей одного из направлений техникума, что за определенную сумму та поможет ей получить хорошие оценки.

— В результате незаконных действий преподавателя студентка была допущена к государственной итоговой аттестации. О преступной деятельности заведующей стало известно сотрудникам полиции, — сообщает СК по Кемеровской области.

Сумма взятки составила 52 000 рублей.

Девушке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Заведующая также признала свою вину и ожидает решение суда.