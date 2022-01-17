Новокузнечанка получила наказание после оформления маткапитала

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса предстала перед судом за мошеннические действия при получении материнского капитала.

При оформлении документов новокузнечанка указала, что деньги ей нужны для погашения основного долга по договору целевого займа на приобретение жилья.

При этом у семьи женщины уже было жилье.

"Чтобы скрыть этот факт, гражданка с помощью риэлторов, которых ввела в заблуждение, подписала договор дарения 2/5 доли в праве собственности на жилой дом своей близкой родственнице, тем самым прекратив свое право собственности на данный объект недвижимости", — сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд признал новокузнечанку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Кроме того, женщина должна выплатить ущерб, причиненный преступлением, в размере 350 000 рублей. Однако злоумышленница не выполнила платеж в срок, из-за чего приставы ограничили ее в праве выезда из страны и наложили арест на автомобиль, предварительной стоимостью 200 000 рублей.


У злоумышленницы есть срок в десять дней для погашения задолженности. В случае неуплаты автомобиль будет выставлен на аукцион.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32664

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined