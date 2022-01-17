Новокузнечанка получила наказание после оформления маткапитала

При оформлении документов новокузнечанка указала, что деньги ей нужны для погашения основного долга по договору целевого займа на приобретение жилья.

При этом у семьи женщины уже было жилье.

"Чтобы скрыть этот факт, гражданка с помощью риэлторов, которых ввела в заблуждение, подписала договор дарения 2/5 доли в праве собственности на жилой дом своей близкой родственнице, тем самым прекратив свое право собственности на данный объект недвижимости", — сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области

Суд признал новокузнечанку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Кроме того, женщина должна выплатить ущерб, причиненный преступлением, в размере 350 000 рублей. Однако злоумышленница не выполнила платеж в срок, из-за чего приставы ограничили ее в праве выезда из страны и наложили арест на автомобиль, предварительной стоимостью 200 000 рублей.

У злоумышленницы есть срок в десять дней для погашения задолженности. В случае неуплаты автомобиль будет выставлен на аукцион.