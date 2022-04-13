Новокузнечанка получила компенсацию за нападение чужой собаки

Новокузнечанка проходила вечером мимо чужого дома, когда из калитки к ней выбежала собака без намордника. Животное набросилось на горожанку и покусало ее. При этом хозяйка пса никак не отреагировала на просьбы убрать собаку. Медики госпитализировали пострадавшую горожанку: она получила травмы ноги.

Женщина подала в суд с требованием возместить ей моральный вред. Суд постановил взыскать с хозяйки напавшего животного 30 000 рублей. Приставы обратили взыскание на деньги горожанки в банке и ее заработную плату. Кроме того, хозяйку пса временно ограничили в выезде из страны, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Компенсация была взыскана в полном объеме. Кроме того, горожанке пришлось заплатить и 2 000 рублей исполнительского сбора.